Эксперт: у России есть все для создания новой экономической модели

В экономической сфере в РФ ожидают, что к концу месяца на Западе большинство компаний согласятся на оплату поставок российского газа в рублях. Такое мнение в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" выразил зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

"Это означает, что нас будут уважать и ценить наши решения, несмотря на их ненависть по отношению к нашей истории, культуре и экономике. Это важный эпизод на пути становления нашей новой экономической модели", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, в этом году есть возможность не только не допустить падения в РФ валового внутреннего продукта, а также обеспечить его рост. "Планка в 10% годовых вполне по силам нашей экономике", – считает Бабаков.

Он пояснил, что у России есть для этого потенциал, ресурсы и люди. При этом нужны дешевые и беззалоговые кредиты.

Эксперт отметил, что для развития импортозамещения государство должно снабдить российских производителей необходимыми ресурсами и выкупить их продукцию. "Фактически это госзаказ" – рассказал Бабаков.

Кроме того, отечественным предпринимателям нужна импортонезависимость. "Для этого нужен цифровой госплан, обеспечивающий понимание, что и когда нужно производить в стране. А также нужно сделать единый институт развития", – считает гость программы Владимира Соловьева.

Помимо этого, Бабаков предложил сделать собственную финансовую модель без отношений с Западом, а также с партнерами создать новую валютную единицу. По его мнению, Россия должна сохранять валютный контроль.

Также он считает, что новая экономическая модель приведет к массовому появлению в России предпринимателей, которые захотят работать на страну.

"У нас профицит бюджета. Давайте же вкладывать в экономику, развивать промышленность. У нас все для этого есть", – заключил эксперт.

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