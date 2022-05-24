Венгрия станет первой в ЕС страной, которая введет режим чрезвычайного положения.

"Мы видим, что война на Украине и санкции Брюсселя (против России – прим. ред.) привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен.

Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи 25 мая объявляет чрезвычайное положение (в Венгрии – прим. ред.)", – заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (запрещена в РФ) (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta (запрещена в РФ), которая запрещена в России и признана российским судом экстремистской организацией).

Венгрия выступает резко против запрета поставок российской нефти в Европу. Позиция Венгрии мешает ЕС принять очередной, шестой пакет санкций против России.

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