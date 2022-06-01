1 июня: индексация пенсий, МРОТ, соцвыплат

Итак, пенсии для неработающих граждан увеличатся на 10 %. Индексация коснется 35 миллионов получателей. В министерстве труда обещают, что повышенные выплаты начнут поступать на карты уже с 3 июня. При этом перерасчёт произойдет автоматически — никаких заявлений подавать не нужно. С учётом предыдущей индексации пенсии вырастут в среднем на 1760 рублей.

Также на 10% поднимут прожиточный минимум. Он составит почти 14 тысяч рублей. Вырастет и часть социальных пособий, которые рассчитываются исходя из уровня прожиточного минимума. Их получают порядка 15 миллионов человек.

10 процентное повышение коснётся и МРОТ; он превысит 15 тысяч рублей в месяц. Это позволит увеличить зарплаты примерно четырем миллионам россиян. Еще МРОТ влияет на больничные и декретные: их минимальная сумма зависит от этого показателя, она тоже поднимется.