Австрия заплатила за газ по новой схеме

Австрия отчиталась о проведении платежа за поставки газа из России по новой схеме.

"Никаких проблем при этом не было", – рассказал ТАСС официальный представитель австрийской нефтегазовой компании OMV.

Ранее также по новой схеме российский газ оплатили германские RWE и Uniper.

С 1 апреля в России действует специальная процедура оплаты поставок газа для покупателей из недружественных стран. Компании должны перечислять средства в иностранных валютах в "Газпромбанк", который покупает рубли на биржах и переводит их на специальные рублевые счета импортеров. Таким образом оплата газа осуществляется в рублях.

С новыми правилами согласились не все. С 30 мая "Газпром" прекратил поставки топлива Нидерландам, так как компания Gasterra отказалась от оплаты российского газа в рублях. С 1 июня из-за аналогичных причин полностью остановлены поставки газа компаниям Shell Energy Europe и Orsted.