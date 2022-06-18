Третий день ПМЭФ: основные заявления и важные сделки

На третий день Петербургского международного экономического форума во время дискуссий и конечно на полях прозвучало немало важных заявлений от членов правительства, министров, глав корпораций. Все их можно найти на медиаплатформе "Смотрим".

Один из приоритетных блоков – энергетический. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что процесс перенастройки российской нефтяной отрасли на поставки в новые регионы идет быстро: но займет еще насколько месяцев. Но уже сейчас Россия успела переориентировать 73 процента экспорта нефти в страны, которые не ввели санкций. А вот на европейском газовым рынке в осенне-зимний период могут быть проблемы. До начала отопительного сезона надо закачать в хранилища 40-45 миллиардов кубомтеров газа, рассказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Переработка нефти в России в 2022 году может составить 250-260 миллионов тонн при оптимальной загрузке в 280. А вот добыча газа, по словам Новака, в стране в этом году может снизиться примерно на 4-5%.

В рамках форума был заключен ряд сделок. Минпромторг и РЖД договорились развивать отечественные технологии искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении.

ДОМ.РФ и Сбербанк подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечно-жилищного кредитования и развитие рынка ипотечных ценных бумаг.

"Ростелеком-Солар" и "Лаборатория Касперского" договорились о совместной работе в области информационной безопасности. Соглашение предполагает создание в будущем экосистемы для обмена информацией о тактиках хакеров между компаниями.

Курорт "Красная поляна" подписал с Краснодарским краем соглашение о реализации новых инвестпроектов стоимостью 37 миллиардов рублей — это многофункциональный комплекс "Зеленая резиденция", а также Центр подготовки спортивного резерва "Снежинка".

Несколько важных заявлений сделал сегодня глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, российская экономика вернется к уровням 2021 года только примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в текущей ситуации с санкциями. При этом, как считает Греф, перед Россией сейчас стоит серьезный вызов — сделать трансформационный рывок в экономике, который не удавалось сделать в течение последних десятилетий.