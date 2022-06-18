Bloomberg: Европа начинает тратить зимние запасы газа

Из-за сокращений поставок газа из России европейские страны вынуждены использовать запасы, предназначенные для зимы. Это касается Австрии, Германии, Италии и Франции. Эти страны недополучают газ, так как "Газпром" из-за проблем с ремонтом приостановил работу газовых турбин Siemens.

Bloomberg сообщает, что запасы в хранилищах ЕС сократились на один процентный пункт. Обычно летом эти запасы никогда не тратятся, а только копятся на пик зимнего сезона. Однако если "Северный поток" остановится полностью, Европа исчерпает свои резервы к январю.

Поставки по трубопроводу сокращены до величины 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах. "Газпром" поясняет, что это связано с ремонтом газотурбин – сейчас функционируют всего две. Агрегаты нужно регулярно ремонтировать, для чего ключевое оборудование было направлено в Монреаль на техобслуживание.

Теперь же из-за введенных Канадой антироссийских санкций оборудование не может вернуться. Также как и другая турбина, требующая обслуживания, сейчас не может быть отправлена в Канаду. Берлин и Оттава ведут консультации по этому вопросу.