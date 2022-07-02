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Туриндустрия 1 час назад

02 июля 2022 12:34

Гостиницы освободят от НДС на 5 лет

Как пояснили в пресс-службе кабмина, в электронный реестр попадут гостиницы и другие объекты размещения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года (в том числе и после реконструкции). Вести реестр поручено Ростуризму.

Решение ввели нулевую ставку НДС для гостиниц было принято в марте этого года для стимулирования обновления и развития туристической инфраструктуры. С 1 июля новая мера поддержки начала работать. Схема получения льготы для уже работающих и для новых объектов различается, отмечали ранее в Ростуризме.

До этого в России ставка НДС для гостиниц была одной из самых высоких в мире – 20%, что делало гостиничную отрасль не совсем привлекательной для инвесторов.

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