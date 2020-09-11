11 сентября 2020 14:08

Песков: "русские кибермонстры" — это фобия


Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Microsoft о том, что хакеры из России, Ирана и Китая пытались вмешаться в грядущие выборы США. Хотя в Кремле пока не знакомы с фактами, обнаруженными специалистами американского IT-гиганта, Песков напомнил: утверждения такого рода, появлявшиеся после президентской кампании 2016-го года в США, остались голословными.

"По итогам мы не видели каких-либо вразумительных аргументов, обоснований, которые бы говорили, что какие-то организации, имеющие отношение к РФ, занимались киберпреступностью, – приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря Владимира Путина. – Тогда, согласитесь, не было никакой вразумительной информации, были какие-то голословные утверждения, этакие фобии, что, когда происходит киберпреступление, то этим обязательно занимаются русские кибермонстры".

При этом он подчеркнул: если приводимая Microsoft информация отличается от голословных обвинений прошлых лет, "если там содержится профессиональная аргументация", то к ней стоит прислушаться. Однако в прошлом разведка США неоднократно ошибалась, что — применительно к якобы имевшим место попыткам вмешательства в выборы 2016-го года — признали по результатам парламентского расследования законодатели США. Ранее в Microsoft заявили, что обнаружили попытки киберпреступников из России, Ирана и Китая повлиять на предстоящие в США в ноябре этого года выборы президента.

Песков подчеркнул, что "Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела, ни в чьи электоральные процессы". "И нам очень не нравится, когда другие пытаются вмешиваться в наши дела", – счел нужным добавить пресс-секретарь главы государства. Подробный ответ по конкретной информации, приведенной специалистами Microsoft, он пообещал дать позже, так как пока ее не изучал.

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