Bloomberg сообщает о разработке складного iPhone

Компания Apple разрабатывает смартфон со складным экраном, сообщает Bloomberg. По данным источника агентства, пока работа находится на ранней стадии – этапе создания дисплея. Прототипа складного iPhone у Apple еще нет, однако уже разработаны прототипы складного дисплея для внутреннего тестирования.

С размером экрана компания из Купертино не определилась – среди прочих рассматривается дисплей диагональю 6,7 дюйма, как у iPhone 12 Pro Max. Большинство тестируемых Apple экранов имеют невидимый шарнирный механизм складывания – при открытии телефона экран становится цельным.

Складной iPhone, скорее всего, появится не скоро, а может и не появиться вовсе. Сейчас Apple сосредоточена на выпуске в этом году новых устройств iPhone и iPad. Сообщается, что крупных изменений в сравнении с последними на данный момент моделями компании не планируется. Однако iPhone может получить сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

Разработку продукции Apple усложнила пандемия коронавируса COVID-19: инженеры компании работают в офисах в Кремниевой долине только несколько дней в неделю и в ограниченном количестве. Часть их работы перешла к инженерам Apple в Китае.