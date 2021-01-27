Apple залатала еще три критических уязвимости в iPhone

В последней версии операционной системы для смартфонов iPhone Apple исправила три "уязвимости нулевого дня" — то есть "дыры" в безопасности, о которых ранее не было известно. Патчи интегрированы в iOS 14.4, которая стала доступна накануне.

Как пишет издание ZDNet, об уязвимостях сообщил компании анонимный исследователь в области кибербезопасности. Первая из них затрагивает ядро операционной системы и делала возможной эскалацию привилегий для вредоносного кода. Еще две были обнаружены в движке WebKit, на котором работает браузер Safari, и превращали его в инструмент для компрометации системы.

Как полагают эксперты в области кибербезопасности, закрытые Apple в iOS 14.4 уязвимости были частью эксплойта, предусматривавшего атаку на пользователя через вредоносный сайт. Apple не сообщает, зафиксированы ли случаи использования этих уязвимостей для реальных атак.

В ноябре сотрудники Google нашли в iOS другие три уязвимости нулевого дня. А в декабре организация Citizen Lab сообщала об использовании ранее в 2020-м дыр в iOS для кибератак против журналистов и других сотрудников телеканала "Аль-Джазира". Правда, эти уязвимости были устранены с выходом iOS 14 осенью прошлого года.