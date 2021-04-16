В Google Earth показали произошедшее с планетой за 37 лет

Google обновила функцию Timelapse сервиса Google Планета Земля (Google Earth), позволяющую увидеть последовательно меняющие друг друга спутниковые снимки одних и тех же территорий с 1984 по 2020-й годы. Разработчики называют это "опыт 4D" — к техмерным изображениям Земли добавили четвертое измерение, время.

В компании говорят, что добавили в базу данных сервиса более 24 млн изображений, снятых спутниками в последние 37 лет. Общий объем использованных снимков — 20 петабайт (20 000 терабайт). Тысячи серверов в Google Cloud объединили эти изображения в одну "видеомозаику" разрешением 4,4 терапикселя (4,4 млн мегапикселей).

Просмотреть преображение выбранных редакторами сервиса местностей за последние 37 лет можно прямо в Google Earth или на отдельном сайте.