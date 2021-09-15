Четыре смартфона, два планшета и часы: все, что показала Apple

Традиционно Apple назначает самую насыщенную новинками презентацию на середину сентября. Так случилось и в этом году: компания представила новые iPhone, преобразившийся iPad mini и другие устройства.

iPhone с подстриженной челкой

iPhone 13 выйдут, как и прошлогодние модели, в четырех версиях. iPhone 13 mini — ультракомпактный смартфон с экраном всего в 5,4 дюйма, "средние" iPhone 13 и iPhone 13 Pro с 6,1-дюймовыми дисплеями, а также огромный 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max. Внешних отличий от iPhone 12 мало: уменьшенная на 20% "челка" на экране и измененное расположение объективов у 13-го и 13 mini.

Главные функциональные отличия между разными версиями — в экранах и камерах. У Pro-моделей дисплеи не только более яркие, но и поддерживают частоту обновления от 10 до 120 Гц вместо фиксированной 60 Гц у "младших" версий. Повышенная частота делает изображение на экране более плавным, а пониженная — помогает экономить батарею. Они, кстати, стали более емкими: в зависимости от модели заявленная автономность выросла на полтора — 2,5 часа.

Камеры всех четырех смартфонов были улучшены, главным образом по части светочувствительности, а также благодаря добавлению оптической стабилизации со сдвигом сенсора во все модели. Но самая интересная новая функция съемки оказалась программной — это режим "Киноэффект". Он позволяет динамически менять фокусировку при видеосъемке, размывая фон или передний план. Вдобавок Pro-модели получили 3-кратный оптический зум и возможность записывать видео в профессиональном формате ProRes.

Все четыре новых iPhone используют процессор Apple A15 с 15 миллиардами транзисторов. Графика в нем заметно более быстрая, особенно у Pro-моделей, которым достался вариант с пятью графическими ядрами вместо четырех. Одним из самых долгожданных апгрейдов стало удвоение объема памяти в базовой модели с 64 до 128 ГБ — при той же цене, что и в прошлом году.

В России за базовый iPhone 13 mini попросят 69 990 рублей, iPhone 13 обойдется в 79 990, iPhone 13 Pro — в 99 990, а iPhone 13 Pro Max — 109 990 рублей. Старт продаж намечен на 24 сентября.

Планшеты и часы

Но началась презентация, проходившая в виртуальном формате, с анонса новых планшетов. Первый — базовый iPad за 30 990 рублей — теперь с чипом A13 (как в iPhone 11), удвоенной памятью в базовой версии и новой продвинутой фронтальной камерой, поддерживающей функцию Center Stage.

Второй — iPad mini, выглядящий как уменьшенная версия прошлогоднего iPad Air. У планшета дизайн с прямыми гранями в стиле iPhone 12, датчик отпечатков пальцев в кнопке включения и увеличенный до 8,3 дюйма экран с поддержкой Apple Pencil 2-го поколения. Кроме того, процессор ему достался самый мощный — A15 с пятью графическими ядрами. Новинка может работать, как и новые iPhone, в сетях 5G, а в России будет продаваться по цене от 47 990 рублей (за версию без модуля сотовой связи и с 64 ГБ памяти).

Наконец, представила Apple и обновленные Apple Watch — модель Series 7. У нее увеличился экран (в основном за счет уменьшения рамок), и теперь на него можно выводить больше информации. Кроме того, часы лучше подойдут велосипедистам — они автоматически распознают начало поездки и паузы в ней, а также лучше защищены от внешних воздействий, включая проникновение пыли. Часы поступят в продажу "позднее этой осенью", а цена в России пока не уточняется.