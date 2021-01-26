"Ужас мезозоя" был огромным уже при вылуплении из яйца

Учёные впервые исследовали зародыши тираннозаврид – грозных хищников мезозоя, прямых родичей знаменитого тираннозавра. Уже при появлении на свет эти милые создания были размером с крупную собаку – больше, чем любые другие детёныши, вылупляющиеся из яйца.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Canadian Journal of Earth Sciences.

Тираннозавриды (Tyrannosauridae) – это семейство хищных динозавров, ходивших на двух ногах. В меловом периоде они были крупнейшими хищниками целого суперконтинента Лавразия. К этому семейству принадлежит и знаменитый T. rex, самый крупный наземный охотник всех времён.

Тираннозавриды – одно из самых изученных семейств динозавров. Но лишь пока речь идёт о взрослых особях. Их яйца до сих пор не обнаруживали, а кости детёнышей (маленьких и не очень) находят крайне редко.

Именно поэтому для науки так важны находки, описанные в новом исследовании. Это первые останки эмбрионов тираннозаврид, изученные палеонтологами.

Первое ископаемое – это трёхсантиметровая челюстная кость, найденная в США. Предположительно, она принадлежит зародышу дасплетозавра (род Daspletosaurus). Во всяком случае, она уже имеет признаки, характерные для взрослых тираннозаврид (и это хорошая новость для учёных: значит, детёнышей этих созданий можно опознать в любом возрасте). Вторая находка сделана в Канаде. Это коготь, принадлежавший зародышу альбертозавра (Albertosaurus sarcophagus).

Детёныши тираннозаврид в сравнении со взрослым альбертозавром и человеком. Иллюстрация Greg Funston.

Взятые вместе, эти ископаемые позволяют оценить размеры яиц тираннозаврид и только что появившихся на свет детёнышей. По подсчётам учёных, яйца грозных хищников могли достигать 45 сантиметров в длину.

При этом зародыши перерастали их и к моменту появления на свет помещались в скорлупу, лишь буквально сложившись вдвое. "Новорождённые" тираннозавриды достигали одного метра (!) в длину от кончика носа до кончика хвоста. Как заявляют авторы работы, это были самые крупные детёныши, когда-либо появлявшиеся на свет из яйца.

Добавим, что ранее Вести.Ru рассказывали о том, что яйца первых динозавров были мягкими.