Расстояние между Европой и Америкой увеличивается

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что расстояние между Америками и Европой увеличивается со скоростью четыре сантиметра в год. То есть Атлантический океан постепенно расширяется (что само по себе не новость). Удивило учёных другое: оказалось, что процесс этот имеет совершенно иное объяснение, нежели то, что бытовало до сих пор.

Напомним, что Европа и Африка "сидят" на Евразийской и Африканской литосферных плитах соответственно, а Северная и Южная Америки расположились на Северо-Американской и Южно-Американской литосферных плитах. Между ними расположился так называемый Срединно-Атлантический хребет. Это цепь огромных гор, расположенная на дне Атлантического океана и скрытая его водами.

Срединно-Атлантический хребет как трещина на скорлупе яйца, через которую вовне вырываются породы, выбрасываемые мантией Земли в зоне разлома. Они постепенно застывают и достраивают собой края литосферных плит.

Сами литосферные плиты находятся в постоянном движении. Согласно общепринятой теории, их расползание в разные стороны определяется тяжёлыми породами, которые под собственным весом постепенно проседают в глубину мантии. Оказывая гравитационное воздействие на плиты, они растягивают их в разные стороны.

Проблема в том, что по краям Атлантического океана нет тяжёлых, тонущих в мантии пород. И до последнего времени для учёных оставалось загадкой, что заставляет плиты, образующие дно Атлантики, расходиться в разные стороны.

Чтобы прояснить ситуацию, команда сейсмологов, возглавляемая специалистами из Университета Саутгемптона в Великобритании, развернула на дне Атлантического океана сеть из 39 сейсмометров.

Учёные разворачивают сеть сейсмометров посреди Атлантического океана. В общей сложности они провели на исследовательских судах 10 недель. Иллюстрация University of Southampton.

Это позволило провести первое крупномасштабное исследование высокого разрешения, демонстрирующее, что происходит в мантии под Срединно-Атлантическим хребтом.

В итоге учёные получили представление о процессах, происходящих на глубинах 410-600 километров. Оказалось, что под Срединно-Атлантическим хребтом на большой глубине имеет место очень медленное "набухание" мантии, что и вызывает расползание плит.

Ранее считалось, что подобные процессы происходят гораздо ближе к поверхности, в пределах глубины 60 километров.

Поясним, что представление о тектонике плит помогает учёным разрабатывать более точные системы предупреждения стихийных бедствий, а также более точно строить представления об изменении климата на больших отрезках времени. Ведь движение тектонических плит изменяет уровень моря, а значит, влияет на затопление или обмеление тех или иных регионов.

Профессор Майк Кендалл (Mike Kendall) из Оксфордского университета, один из соавторов исследования, объясняет: "Эта захватывающая работа меняет наше представление о пассивном участии океанических хребтов в движении литосферных плит. Она указывает на то, что в местах наподобие Срединно-Атлантического хребта существуют силы, играющие важную роль в отталкивании формирующихся литосферных плит друг от друга".

Ранее Вести.Ru писали о том, как геологи установили возраст первых континентов Земли, а также что через Марианскую впадину вглубь Земли утекает огромное количество морской воды.