Тема:

Геология и науки о Земле 55 минут назад

29 января 2021 14:24 Ольга Мурая

Расстояние между Европой и Америкой увеличивается

39 океанических сейсмометров были размещены на дне океана вдоль Срединно-Атлантического хребта в рамках эксперимента PI-LAB.

39 океанических сейсмометров были размещены на дне океана вдоль Срединно-Атлантического хребта в рамках эксперимента PI-LAB.
Иллюстрация University of Southampton/перевод Вести.Ru.

Учёные разворачивают сеть сейсмометров посреди Атлантического океана. В общей сложности они провели на исследовательских судах 10 недель.

Учёные разворачивают сеть сейсмометров посреди Атлантического океана. В общей сложности они провели на исследовательских судах 10 недель.
Иллюстрация University of Southampton.

Сеть сейсмометров регистрирует сейсмические волны от землетрясений по всему миру, путешествующие глубоко под земной корой.

Сеть сейсмометров регистрирует сейсмические волны от землетрясений по всему миру, путешествующие глубоко под земной корой.
Иллюстрация University of Southampton/перевод Вести.Ru.

39 океанических сейсмометров были размещены на дне океана вдоль Срединно-Атлантического хребта в рамках эксперимента PI-LAB.
Учёные разворачивают сеть сейсмометров посреди Атлантического океана. В общей сложности они провели на исследовательских судах 10 недель.
Сеть сейсмометров регистрирует сейсмические волны от землетрясений по всему миру, путешествующие глубоко под земной корой.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что расстояние между Америками и Европой увеличивается со скоростью четыре сантиметра в год. То есть Атлантический океан постепенно расширяется (что само по себе не новость). Удивило учёных другое: оказалось, что процесс этот имеет совершенно иное объяснение, нежели то, что бытовало до сих пор.

Напомним, что Европа и Африка "сидят" на Евразийской и Африканской литосферных плитах соответственно, а Северная и Южная Америки расположились на Северо-Американской и Южно-Американской литосферных плитах. Между ними расположился так называемый Срединно-Атлантический хребет. Это цепь огромных гор, расположенная на дне Атлантического океана и скрытая его водами.

Срединно-Атлантический хребет как трещина на скорлупе яйца, через которую вовне вырываются породы, выбрасываемые мантией Земли в зоне разлома. Они постепенно застывают и достраивают собой края литосферных плит.

Сами литосферные плиты находятся в постоянном движении. Согласно общепринятой теории, их расползание в разные стороны определяется тяжёлыми породами, которые под собственным весом постепенно проседают в глубину мантии. Оказывая гравитационное воздействие на плиты, они растягивают их в разные стороны.

Проблема в том, что по краям Атлантического океана нет тяжёлых, тонущих в мантии пород. И до последнего времени для учёных оставалось загадкой, что заставляет плиты, образующие дно Атлантики, расходиться в разные стороны.

Чтобы прояснить ситуацию, команда сейсмологов, возглавляемая специалистами из Университета Саутгемптона в Великобритании, развернула на дне Атлантического океана сеть из 39 сейсмометров.

Учёные разворачивают сеть сейсмометров посреди Атлантического океана. В общей сложности они провели на исследовательских судах 10 недель.
Иллюстрация University of Southampton.

Это позволило провести первое крупномасштабное исследование высокого разрешения, демонстрирующее, что происходит в мантии под Срединно-Атлантическим хребтом.

В итоге учёные получили представление о процессах, происходящих на глубинах 410-600 километров. Оказалось, что под Срединно-Атлантическим хребтом на большой глубине имеет место очень медленное "набухание" мантии, что и вызывает расползание плит.

Ранее считалось, что подобные процессы происходят гораздо ближе к поверхности, в пределах глубины 60 километров.

Поясним, что представление о тектонике плит помогает учёным разрабатывать более точные системы предупреждения стихийных бедствий, а также более точно строить представления об изменении климата на больших отрезках времени. Ведь движение тектонических плит изменяет уровень моря, а значит, влияет на затопление или обмеление тех или иных регионов.

Профессор Майк Кендалл (Mike Kendall) из Оксфордского университета, один из соавторов исследования, объясняет: "Эта захватывающая работа меняет наше представление о пассивном участии океанических хребтов в движении литосферных плит. Она указывает на то, что в местах наподобие Срединно-Атлантического хребта существуют силы, играющие важную роль в отталкивании формирующихся литосферных плит друг от друга".

Ранее Вести.Ru писали о том, как геологи установили возраст первых континентов Земли, а также что через Марианскую впадину вглубь Земли утекает огромное количество морской воды.

наука Земля континент геология новости

Ранее по теме