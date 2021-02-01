Цифровые плюшкины: к какому типу патологических накопителей относитесь вы?

В Сети популярна шутка про типичный путь отслуживших своё вещей: сначала они отправляются на балкон, затем в подвал, потом на дачу, в гараж, и только спустя время на мусорную свалку. Но, если дома мы хотя бы иногда наводим порядок, то навести порядок в цифровом пространстве удаётся далеко не всем.

Как часто вы разбираете и чистите свой электронный почтовый ящик? А когда последний раз вы заглядывали в старые папки на жёстком диске и удаляли неудачные фотографии с телефона? Ваше облачное хранилище уже похоже на подвал или ещё нет?

Если вам становится всё труднее находить на своём компьютере нужные файлы, и вы не можете объяснить, почему ещё не удалили сотни стародавних документов, учёные Нортумбрийского университета в Великобритании спешат сообщить: возможно, вы занимаетесь цифровым накопительством. И, да, порой это говорит о патологическом расстройстве.

Исследователи опросили 20 человек из академической среды и бизнеса, работа которых связана с большими объёмами данных и их хранением. Учёных интересовало, как эти люди хранят информацию, в чём причина её чрезмерного накопления и каково отношение опрошенных к удалению данных.

На основании ответов психологи создали четыре психологических портрета цифровых плюшкиных:

Тревожный накопитель. Он всегда переживает, что какая-то информация может неожиданно пригодиться в будущем, и поэтому боится удалять что-либо. А вдруг работодателю когда-нибудь понадобится доказательство проделанной им работы или данные из деловой переписки?

Послушный накопитель. Такой тип поведения в основном встречается на рабочем месте и объясняется правилами работы той или иной организации. Так в электронных почтах работников копятся тысячи писем и документов. Им самим это никак не мешает, но представляет опасность для организации.

Беспечный накопитель. Его поведение объясняется ленью и неорганизованностью. Он просто никак не структурирует входящую информацию, позволяя информационному хламу копиться безо всякой системы. Такая незаинтересованность считается основной причиной цифрового накопительства, но она не доставляет самому накопителю неудобств: ему просто всё равно.

Коллекционер. Обычно коллекционирование отличают от патологического накопления тем, что у коллекции всегда есть чёткая структура и место хранения. Коллекционер гордится своими накоплениями и получает удовольствие от процесса. Однако в цифровой среде эта граница становится размытой, и авторы исследования решили включить коллекционеров в ряды накопителей.

Почему же учёные решили выделить цифровое накопительство как отдельное расстройство психики?

Напомним, что патологическое накопительство было признано психологическим расстройством довольно давно. И сегодня в мире с его избытком потребления многие люди стремятся разбирать свои дома и избавлять физическое пространство от ненужных вещей. Минимализм и практичность приобрели такую популярность, что среди бестселлеров немало книг, объясняющих, как навести в доме порядок.

В 2015 году впервые было описано клиническое проявление патологического цифрового накопительства. Статья, опубликованная в издании BMJ, рассказывала о 47-летнем мужчине с аутизмом. Он занимался обычным накопительством предметов в доме, но помимо этого делал не менее 1000 фотографий каждый день. Они не представляли никакой ценности кроме "возможного использования в будущем". Но мужчина проводил множество часов за сортировкой своей коллекции, и она доставляла ему массу неудобств и беспокойства.

И действительно цифровое накопительство, не имея внешних признаков, может негативно влиять на нашу повседневную жизнь. Каким образом? Кроме затрат на покупку новых жёстких дисков и аренды пространства в облаке, мы получаем головную боль в виде необходимости разбора никому не нужных цифровых завалов.

Профессор психологии Ник Нив (Nick Neave), который возглавил нынешнюю группу учёных, также считает, что чрезмерное накопление корпоративных данных может представлять риск для конфиденциальности компаний. Ведь такие "цифровые подвалы" – лакомый кусочек для хакеров, которые постоянно ищут уязвимости или, например, компрометирующую информацию.

Также Нив назвал цифровое накопительство угрозой для экологии. Ведь всю эту ненужную информацию нужно где-то хранить. В итоге она копится на огромных серверах, которые для своей работы требуют постоянного охлаждения и много электроэнергии.

Возможным решением этой проблемы учёные считают отказ от ненужной входящей информации (например, тех же лишних информационных рассылок). Работодатели также могут определять сроки хранения рабочих файлов и дополнительно обучать сотрудников цифровой безопасности.

Результаты исследования цифровых плюшкиных были опубликованы в журнале Interacting with Computers в мае 2020 года.

Цифровой мир дарит людям много новых возможностей, но вместе с тем ставит перед человечеством новые вызовы. Так, ранее Вести.Ru писали о способе снизить количество негативных комментариев на том или ином ресурсе, а также о шрифте, который заставит людей быть толерантнее.