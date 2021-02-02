Четырёхлетняя девочка обнаружила идеально сохранившийся след хищного динозавра возрастом 215–220 миллионов лет. Удивительно, но ребёнок сделал это открытие, просто гуляя по пляжу.

23 января 2021 года маленькая жительница Южного Уэльса Лили Уайлдер (Lily Wilder) гуляла по пляжу с отцом и собакой. Внимание ребёнка привлёк отпечаток лапы, который она увидела на небольшой каменной глыбе (на уровне плеч девочки). Отпечаток достигал десяти сантиметров в длину.

Сначала семья Уайлдеров предположила, что это просто рисунок какого-то шутника. Но взрослые знали, что на этом пляже и раньше обнаруживались похожие следы. Поэтому мать Лили нашла в социальной сети Facebook сообщество профессионалов и опубликовала там фотографию находки. По её словам, это вызвало в среде палеонтологов настоящий переполох.

Вскоре с семьёй Уайлдеров связались сотрудники Национального музея Уэльса. Учёные забрали окаменелость с пляжа и отправили её в музей.

Специалисты полагают, что динозавр, оставивший этот след, ходил на двух ногах. Судя по размеру отпечатка, рептилия достигала 75 сантиметров в высоту и 2,5 метра в длину.

Видовую принадлежность древнего ящера определить трудно. Но, похоже, он относится к ихнороду Grallator.

Некоторые учёные называют находку лучшим следом динозавра, обнаруженным в Великобритании за последнее десятилетие.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о плите с рекордным количеством следов динозавров и млекопитающих. Писали мы и о крупнейших в мире следах динозавра.