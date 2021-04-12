Чудо-город времён расцвета древнеегипетской цивилизации обнаружен в Луксоре

Египетские археологи обнаружили в Луксоре на юге Египта крупный город, построенный более трёх тысяч лет назад. Неожиданностью для учёных стала не только сама находка, но и прекрасное состояние построек и утвари. Все артефакты лежали на своих местах, будто бы местные жители оставили их там только вчера.

Обычно во время археологических раскопок исследователи обнаруживают лишь гробницы и храмы, потому что остатки древних городов лежат под более новыми постройками. Обнаружение целого города с сохранившимися улицами, стенами и утварью – крайне редкое и волнительное событие в археологии. А также приятное событие для туристической отрасли Египта.

В прекрасно сохранившемся городе найдены сотни предметов быта. Фото Mohamed Elshahed/AP Photo.

Исследователи, работавшие во главе с известным египетским археологом Захи Хавассом (Zahi Hawass), сообщают, что обнаруженный город был построен в XIV веке до нашей эры, во время правления фараона Аменхотепа III. К слову, эпоха правления этого царя считается периодом величайшего расцвета древнеегипетской цивилизации.

Столицей Египетского царства в то время был город Фивы, находившийся на месте современного Луксора. В окрестностях города и даже на его территории сохранилось множество монументальных древнеегипетских построек, и историки продолжают в этих местах поиски новых артефактов.

Археологи начали раскопки местности, расположенной между заупокойными храмами Аменхотепа III и Рамзеса III ещё в 2020 году. Они планировали обнаружить в этом месте заупокойный храм легендарного Тутанхамона.

Однако вместо этого взору исследователей предстали извилистые улицы и стены из кирпича-сырца, достигающие трёх метров в высоту (!). Среди построек было обнаружено множество артефактов эпохи правления Аменхотепа III.

Хотя точные размеры древнего поселения пока неизвестны, археологи уже могут сказать, что "Сияющий Атон" был большим городом. Фото Mohamed Elshahed/AP Photo.

Одной из наиболее любопытных находок учёных стал кувшин, в котором когда-то хранилось около десяти килограммов варёного мяса. На нём была обнаружена надпись с датой изготовления этого "блюда". Так археологи смогли установить, что в найденном ими городе кипела жизнь даже в последние годы царствования Аменхотепа III. Ослабленный болезнью фараон в этот период уже делил трон со своим сыном Эхнатоном.

Впоследствии, во время своего царствования Эхнатон провёл масштабную религиозную реформу, провозгласив культ солнечного бога Атона. Фараон также перенёс столицу царства из Фив в город Ахетатон ("Горизонт Атона") на территории современной Амарны.

Однако после смерти реформатора, во время правления его сына Тутанхамона, имя и все достижения Эхнатона были преданы забвению. Политическая и религиозная элита Египта не оценили его нововведений и поспешили ввести запрет на культ Атона сразу же после смены власти.

Именно поэтому город, наполненный артефактами, носящими печати как Аменхотепа III, так и будущего царя Эхнатона, стал поистине радостной находкой для историков.

Кроме комнат с печами, кухонь и многочисленных предметов быта археологи обнаружили в руинах древнего города останки людей и животных. Также учёные узнали древнее название города: надписи на его территории говорят о том, что город носил имя "Сияющий Атон".

Учёным ещё предстоит определить, кому принадлежат обнаруженные в городе останки. Фото Mohamed Elshahed/AP Photo.

На данный момент исследователи определили, что в городе было по меньшей мере три основных района: административный, "спальный" район для рабочих и промышленный, где также хранилось вяленое мясо.

Археологи уже называют "Сияющий Атон" самой важной археологической находкой после гробницы Тутанхамона, обнаруженной в 1922 году. Дальнейшие исследования должны помочь учёным пролить свет на детали последних лет правления Аменхотепа III и возможные причины резкой смены политического курса его сына Эхнатона.

Египетские власти также надеются, что новая громкая находка привлечёт в Египет поток туристов. Туриндустрия Египта сильно ослабла в период политического кризиса 2011 года, а позднее и во время пандемии коронавируса.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Египте была обнаружена одна из древнейших пивоварен в мире. Также недавно археологи нашли египетскую мумию с золотым языком и странную мумию в панцире из грязи и в чужом гробу.