Золотой город: сенсация мира археологии

Второе по значимости археологическое открытие после гробницы Тутанхамона – так египтологи оценивают обнаружение Золотого города возле Луксора. Специалисты искали погребальный храм фараона, а нашли гигантское поселение с постройками из глиняного кирпича. Пока раскопаны только несколько улиц, но уже очевидно: масштабы находки – колоссальные.

Это, конечно, сенсация мира археологии, большая удача для египтологов всего мира. На юге страны найден древний город, которому более 3000 лет, и это самое крупное поселение, что было обнаружено за всю историю раскопок в Египте. Город был построен в эпоху правления Аменхотепа III – девятого фараона прославленной 18-й династии. При этом поселение отлично сохранилось. Бывший министр археологии страны, известный ученый и начальник успешной экспедиции с восторгом рассказывает о находке.

"Упоминание о поселении находили и ранее. Золотой город был известен в эпоху фараонов Аменхотепа IV, Тутанхамона и его преемника царя Эйе и считался крупнейшим административным и хозяйственным центром своего времени. Его пытались найти долгие годы, иностранные археологи работали безрезультатно. Поэтому это еще и большая победа египетской науки", – глава археологической экспедиции Захи Хавасс.

"Мы нашли сотни глиняных кувшинов, все они отсылают нас ко временам царя Аменхотепа III. Мы также обнаружили глиняные кирпичи, на которых выбито имя царя Аменхотепа III. И нашли один из блоков с иероглифами Tehen Aton – это имя, которое переводится как Ослепительный бог Атон", – заявил генеральный секретарь Высшего совета Египта по древностям Мостафа Вазери.

Даже первые результаты раскопок поразили египтологов, это настолько богатый материал для изучения, что сравнить можно, пожалуй, только с гробницей Тутанхамона. Здесь и останки древних египтян, и глиняная посуда, и рецепты вина того времени. В городе уже найдены здания мясной лавки, пекарни, храм Атона и дворцы царей.

И это, судя по всему, только начало. Открыта малая часть поселения. Город простирается на северо-запад. Эта находка не только большое научное открытие, еще и удача для экономики Египта. Золотой город может стать местом притяжения не только для египтологов, это теперь еще одно новое направление и для массового туризма.