Новая ультрабелая краска заменит кондиционеры в зданиях

Для борьбы с глобальным потеплением инженеры из Университета Пердью в США изобрели… саму белую краску в мире.

Создатели нового материала утверждают, что, используя отражающие качества этой краски, здания можно будет охлаждать без систем кондиционирования воздуха. А это, в свою очередь, обещает серьёзную экономию электроэнергии.

В октябре 2020 года исследовательская группа уже представила одну сверхбелую краску, которая отражает до 95,5% солнечных лучей. Новая, улучшенная разработка учёных показывает ещё более впечатляющие результаты: она ещё эффективнее охлаждает поверхности, отражая более 98% солнечных лучей.

Чтобы проверить охлаждающие качества своего изобретения, учёные использовали высокоточное оборудование для измерения температуры – термопары. Так исследователи смогли продемонстрировать, что окрашенная ультрабелой краской поверхность холоднее окружающего воздуха ночью на 10,5⁰C.

Даже под прямыми лучами полуденного солнца поверхность под этой краской охладилась на целых 4,5⁰C.

"Мы рассчитали, что, если покрыть этой краской крышу здания площадью около 90 м2, её охлаждающая мощность будет равна 10 киловаттам. Это мощнее большинства центральных кондиционеров, которые обычно используются в зданиях", – отметил глава исследовательской группы профессор Сюлинь Жуань (Xiulin Ruan) из Университета Пердью.

Чтобы добиться этого впечатляющего результата, инженеры использовали сульфат бария (BaSO₄) вместо карбоната кальция (CaCO 3 ), который использовался в предыдущей разработке. Сульфат бария добавляют в косметику и фотобумагу, чтобы придать им белый цвет.

Новая краска содержит частицы сульфата бария разного размера. Это позволяет им отражать максимальное количество излучения, ведь отражающая способность каждой частицы зависит от её размера.

На инфракрасном изображении можно увидеть, что ультрабелая краска действительно охлаждает поверхность (тёмно-фиолетовый квадрат в центре). Фото Joseph Peoples/Purdue University.

При этом инженеры сохранили важную особенность предыдущей разработки: эта краска отправляет инфракрасное (тепловое) излучение прочь от поверхности сквозь атмосферу Земли "прямиком в космос".

Получается, массовое применение такой краски поможет охладить буквально целую планету.

Технику, которую учёные использовали для создания этой краски, вполне можно внедрить в процесс производства уже существующих на рынке красок. Предприимчивые инженеры ожидают, когда завершится оформление патента на их изобретение, что откроет путь для его коммерческого применения.

Исследование было опубликовано в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces.