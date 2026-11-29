В Египте нашли поселение возрастом около 8,5 тысячи лет Археологи обнаружили в пустыне Египта около 200 древних объектов

Москва29 ноя Вести.В египетском оазисе Фарафра археологи обнаружили доисторическое поселение возрастом около 8,5 тысячи лет. Об этом сообщило министерство туризма и древностей Египта.

На плато Раджих нашли около 200 археологических объектов. По предварительным оценкам, здесь располагалось крупное обустроенное поселение, а не временная стоянка: среди находок — каменные сооружения и очаги, которые могли использоваться в быту. Геологические исследования также выявили следы древних озер, указывающие на более влажный климат региона в прошлом.

Египетско-итальянская археологическая миссия проводит исследования на плато с 2023 года, изучая расселение людей и их адаптацию к изменениям климата в Сахаре.