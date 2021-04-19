Депрессию теперь можно определить по анализу крови

Многие распространённые психические расстройства, включая депрессию и биполярное расстройство, всё ещё довольно сложно диагностировать. Как правило, человек с подобными заболеваниями слышит от окружающих, что в его жизни всё нормально, а его плохое настроение и нежелание вставать по утрам не имеют под собой никакого основания. Но, даже когда больной начинает осознавать, что ситуация становится критической, и приходит к врачу, ему не всегда оказывается профессиональная помощь.

Дело в том, что при постановке диагноза медики в подавляющем большинстве случаев опираются лишь на жалобы пациента и оценку психиатров. Кроме того, даже если депрессия или биполярное расстройство были верно диагностированы, медикаментозное лечение назначается методом проб и ошибок.

Результаты нового исследования учёных из Медицинской школы Индианского университета могут кардинально изменить ситуацию во всём мире. Это поистине прорывное достижение современной медицины.

Исследователи выявили в крови 26 биомаркеров (своего рода красных флажков), с помощью которых можно определить наличие того или иного нарушения психики и назначить соответствующее медикаментозное лечение. Для этого достаточно будет провести всего один анализ крови.

Это открытие является результатом четырёхлетнего труда исследовательской группы, работающей под руководством доктора Александра Никулеску (Alexander B. Niculescu). Исследователи основывались на своих предыдущих работах, в ходе которых были обнаружены биомаркеры, сопутствующие суицидальным мыслям, физической боли, посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР) и болезни Альцгеймера.

"Это исследование является частью нашего плана перенести психиатрию из XIX в XXI век. Помочь этой науке стать разделом современной медицины, каковым уже является, например, онкология. В конечном итоге наша миссия – спасение и улучшение качества жизни людей", – объясняет ведущий автор исследования Александр Никулеску.

Добавим, что речь о миллионах людей по всему миру.

В исследовании, опубликованном в научном издании Molecular Psychiatry, подробно описан ход разработки специализированного анализа крови. Выявленные учёными биомаркеры помогут определить тяжесть депрессии у пациента, риск развития клинической депрессии в будущем, а также риск развития биполярного расстройства. Этот анализ также позволит подобрать лекарственные препараты, подходящие конкретному пациенту.

Ведущий автор работы доктор Александр Никулеску из Индианского университета. Фото Liz Kaye/Indiana University.

Сначала учёные выбрали 300 добровольцев с депрессией, посещавших психиатра в Медицинском центре Университета Индианы. При каждом визите они описывали своё состояние, и исследователи брали у них анализ крови, чтобы понять, как настроение больного влияет на её состав.

Далее исследователи воспользовались огромной базой данных из более чем 1600 работ, посвящённых генетике, экспрессии генов, а также выработке белков, чтобы выделить ряд биомаркеров, связанных с аффективными расстройствами (расстройствами настроения). В итоге учёные смогли сократить этот список до 26 биомаркеров, проверив точность этих показателей уже на второй группе добровольцев.

Таким образом учёные смогли разработать точный инструмент для медицинской диагностики и подбора подходящих препаратов. В дополнение к этому исследовательская группа обнаружила связь аффективных расстройств с генами циркадных ритмов: эти гены регулируют сезонные циклы организма, а также те циклы, что связаны со сменой дня и ночи.

Это может объяснить, почему симптомы некоторых пациентов ухудшаются со сменой времён года, а также почему аффективным расстройствам часто сопутствуют нарушения сна.

По мнению учёных, их открытие в скором времени можно будет включить в клиническую практику, а также использовать в разработке новых лекарств.

"Преимущество биомаркеров крови в реальной клинической практике очевидно. Не так-то просто получить биопсию мозга живого пациента, поэтому мы трудились много лет, чтобы выявить биомаркеры крови для психоневрологических расстройств, – отметил доктор Никулеску. – Учитывая, что каждый четвёртый житель Земли хотя бы раз в жизни испытывал клинический эпизод какого-либо аффективного расстройства, необходимость и ценность наших усилий нельзя преувеличить".

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