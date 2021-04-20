Снимки гигантской планеты удивили астрономов

Астрономы опубликовали снимки планеты, существование которой не укладывается в существующие теории. Учёные пока не знают, как она могла образоваться.

Речь идет о планете с кодовым названием YSES 2b, находящейся в 360 световых годах от Земли. Она была обнаружена с помощью крупнейшего в мире телескопа VLT. Учёные "сфотографировали" её в инфракрасных лучах.

Судя по этим снимкам, YSES 2b вшестеро массивнее Юпитера и находится в 110 раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца. Добавим, что эта система очень молода: экзопланете и её светилу всего 14 миллионов лет. Для сравнения: Земле около 4,5 миллиарда лет.

Казалось бы, в этих цифрах нет ничего удивительного. Именно то, что планета молодая, массивная и находится далеко от родительской звезды, и позволило получить её инфракрасное изображение. Так же обстоит дело и с остальными мирами, "сфотографированными" в этом диапазоне, и мы объясняли, почему.

Инфракрасный снимок звезды YSES 2 (вверху, закрыта тёмным кругом). Справа внизу планета YSES 2b. Иллюстрация ESO/SPHERE/VLT/Bohn et al.

Однако исследователи провели детальные расчёты и выяснили, что с YSES 2b что-то не так. Есть два теоретических механизма образования планет на таком расстоянии от звезды, и оба несовместимы с массой только что открытого мира. Один процесс породил бы значительно более лёгкую планету, чем YSES 2b, а другой – наоборот, куда более массивную.

Зарождение миров массой как у YSES 2b можно было бы ожидать ближе к родительской звезде. Возможно, странная экзопланета и образовалась ближе к своему солнцу, чем она находится сейчас. А потом некое тело "передвинуло" её своей гравитацией. Эту роль могла сыграть другая массивная планета, если она есть в системе светила YSES 2 (пока ничего похожего не обнаружено). Не исключено также, что экзопланета изменила орбиту из-за проходившей мимо звезды.

Если же эта планета образовалась именно там, где она сейчас находится, то астрономам, возможно, придётся пересмотреть представления об образовании планетных систем.

Учёным нужно больше данных, чтобы разобраться в истории этой странной системы. Она тем более интригует, что звезда YSES 2 похожа на Солнце, каким оно было в далёком прошлом, через 14 миллионов лет после рождения.

Научная статья с результатами исследования опубликована в открытом доступе в журнале Astronomy & Astrophysics.

К слову, ранее мы рассказывали об ещё одном открытии, заставляющем усомниться в справедливости теорий образования планет.

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