Невероятно: тираннозавры жили стаями?

Самые грозные хищники мезозоя, возможно, не были гордыми одиночками. Они могли жить и охотиться стаями, как волки.

Тираннозавриды (Tyrannosauridae) – это семейство хищных динозавров, ходивших на двух ногах. В меловом периоде они были крупнейшими хищниками суперконтинента Лавразия. К этому семейству принадлежит и знаменитый Tyrannosaurus rex ‒ самый крупный наземный хищник за всю историю Земли.

Большинство специалистов полагает, что тираннозавриды были одиночками, как современные тигры. В числе прочих аргументов в пользу этой догадки упоминается небольшой по сравнению с размерами тела мозг этих рептилий: считается, что им в буквальном смысле не хватило бы мозгов для сложной социальной жизни.

Между тем около 20 лет назад в канадской провинции Альберта были обнаружены останки более чем десятка тираннозаврид, судя по всему, погибших одновременно и рядом друг с другом. Тогда некоторые исследователи заговорили о том, что эти хищники могли жить стаями. Однако большинство экспертов по-прежнему было настроено скептически. И в самом деле, трудно было сделать далеко идущие выводы на основе единственной находки.

Позже ещё одно такое "массовое захоронение" было найдено на территории США, в штате Монтана. Но и оно не убедила скептиков.

Наконец, семь лет назад в США в штате Юта была обнаружена уже третья "братская могила" тираннозаврид, предположительно, вида Teratophoneus curriei. Однако критики отмечали, что эти древние ящеры могли погибнуть в разных местах. А уже затем кости могли быть собраны в одном месте неким естественным процессом (например, течением реки).

Авторы нового исследования опровергают эту версию. Они проанализировали содержание различных изотопов и редкоземельных элементов в костях древних рептилий. Вывод учёных однозначен: найденные в Юте тираннозавриды происходят из одной и той же местности.

Скорее всего, их убило наводнение, вызванное обильными дождями. Впрочем, учёные не сбрасывают со счетов версию природного пожара. Не исключено также отравление водой, в которой размножились цианобактерии (подобное и в наше время происходит как с дикими, так и с домашними животными).

Кости погибших тираннозаврид попали в озеро, где и покоились, пока через водоём не пробила себе русло река. Она унесла останки с собой и, так сказать, перезахоронила их. За десятки миллионов лет с окаменелостями происходили и другие метаморфозы. Экспертам пришлось потрудиться, восстанавливая их историю.

Череп динозавра из семейства тираннозаврид, найденный в Юте, США. Фото Bureau of Land Management.

Однако теперь можно считать установленным, что эти особи вида T. curriei жили в одной местности и, возможно, в одно и то же время. Другой вопрос, было ли стайное поведение типичным для них. Не исключено, что какой-нибудь кризис вроде аномальной погоды заставил хищников сгруппироваться, хотя обычно они предпочитали одиночество.

С другой стороны, уже третья подобная находка наводит на размышления. Тем более что тираннозавриды из Монтаны принадлежали к другому виду – Daspletosaurus horneri. Так не был ли дух коллективизма присущ всем представителям семейства, не исключая знаменитых тираннозавров?

Если так, то, возможно, палеонтологи недооценивали интеллект этих существ. Что, если крупнейший наземный хищник всех времён был ещё и умным и к тому же охотился стаями? Трудно вообразить себе что-нибудь более пугающее, чем стая смышлёных тираннозавров. Пожалуй, не так уж плохо, что они вымерли.

Научная статья с результатами исследования была опубликована в журнале PeerJ.

К слову, ранее учёные подсчитали, насколько многочисленными были тираннозавры.

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