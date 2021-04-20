Гигантские водоплавающие многоножки обнаружены в Японии

Японские исследователи описали новый вид тропических многоножек рода Scolopendra. И это открытие замечательно сразу по нескольким причинам.

Во-первых, это крупнейший вид многоножек из найденных в регионе – на Окинаве и Тайване. Более того, это всего лишь третий известный науке вид водоплавающих многоножек, а также первый вид многоножек, найденный в Японии за целых 143 года.

Напомним, что сколопендры – это крупные тропические многоножки. Представители этого рода были впервые описаны ещё отцом-основателем современной таксономии Карлом Линнеем. Они являются серьёзными хищниками в экосистемах, в которых обитают. Во всём мире существует около 100 видов сколопендр. Всего пять из них были найдены в Японии и на Тайване.

Поэтому учёные были очень воодушевлены, когда узнали, что в районе архипелага Рюкю была замечена неизвестная науке сколопендра, поедающая гигантских пресноводных креветок. В это место вскоре отправилась исследовательская группа из Токийского столичного университета, чтобы своими глазами посмотреть на удивительную находку.

Позднее исследователи убедились, что обнаружили совершенно новый вид. Генетический анализ подтвердил, что он отличается от всех известных видов сколопендр в регионе. Достигающие 20 сантиметров в длину и 2 см в ширину, эти сколопендры оказались крупнейшими как в Японии, так и на Тайване.

Многоножку прекрасного нефритового цвета назвали не менее красиво Scolopendra alcyona Tsukamoto & Shimano, по имени персонажа из греческой мифологии Алкионы. По легенде, Алкиона бросилась в море после смерти мужа, и Зевс превратил её в зимородка. По всей видимости, панцирь сколопендры напомнил учёным оперение этой птицы.

Японское название нового вида (ryujin-ômukade) также связано с мифологией, но уже японской. Местные легенды рассказывают о боге-драконе (ryujin), ужасно страдавшем от того, что в его ухо заползла сколопендра. По преданию, увидев, как курица поедает сколопендру, этот бог стал бояться и кур, и сколопендр. Потому жители королевства Рюкю рисовали кур и вывешивали флаги с изображением сколопендр на своих лодках, чтобы отпугнуть бога-дракона и безопасно пересекать моря.

К слову, выяснилось, что новый вид сколопендр обитает на прибрежных территориях и часть своей жизни проводит в воде. Эта особенность делает его третьей водоплавающей сколопендрой в мире, известной учёным.

И всё же, как такое огромное членистоногое не попалось никому на глаза ни разу за последние 143 года? Учёные считают, что это признак хорошей сохранности местной по-настоящему нетронутой природы архипелага Рюкю. Эти сколопендры живут в руслах лесных потоков, до которых попросту не добираются местные жители.

Авторы работы отмечают, что их исследование в очередной раз напоминает о важности природоохранной деятельности.

Исследователи также напоминают о том, что новый вид может находиться под угрозой исчезновения. Учёные планируют и дальше изучать этих членистоногих с безопасного для них расстояния, чтобы не потревожить их ареал.

Новый вид сколопендр был описан в научной статье, опубликованной в издании Zootaxa.