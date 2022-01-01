Британцы проверили семь средств от похмелья

Сравнив семь традиционных средств от похмелья, британские ученые пришли к выводу, что ни одно из них не работает.

"Похмелье можно предотвратить только двумя способами – путем отказа от алкоголя или его умеренного употребления", – сообщила пресс-служба Общества изучения зависимости.

Люди ищут пути борьбы с неприятными последствиями злоупотребления алкоголем при помощи различных снадобий и лекарственных препаратов со времен античности.

Например, древние римляне пытались избавиться от похмелья при помощи настоек на базе сырых яиц, а за последние два века аптекари и фармацевты разработали десятки коктейлей и препаратов, подавляющих основные симптомы похмелья.

В ходе проверки клинических испытаний семи лекарств от похмелья, в числе которых – различные настойки на базе экстрактов гвоздики, женьшеня, корейской груши и конфетного дерева, а также современные лекарственные препараты на базе пиритинола, толфенамовой кислоты и левоцистеина, выяснилось, что ни одно из этих средств не улучшило состояние добровольцев значимым образом.

Для исследования добровольцы намеренно напивались и пытались избавиться от похмелья при помощи одного из этих средств.

Британские ученые считают, что ни одно из изученных ими средств от похмелья не способно полностью избавить человека от неприятных последствий злоупотребления алкоголем.