Ученые поняли, почему именно дети тяжело болеют "омикроном"

Ученые установили, что "омикрон", в отличие от других штаммов, более успешно научился подавлять выработку интерферонов в детском организме. Этим, собственно, и объясняется внезапный рост заболеваемости среди несовершеннолетних.

Например, в Москве за последние две недели зафиксировано 14-кратное увеличение количества инфицированных детей и подростков: с 2 тысяч до 28 тысяч случаев. При этом число детских госпитализаций выросло в десять раз – до 120 в день. Предыдущий опыт пандемии показал, что дети, по сравнению с взрослыми, проявляли относительно высокую устойчивость к заражению коронавирусом.

Однако, "омикрон" сумел найти брешь в детской иммунной защите. Новый штамм более заразный. Он лучше умеет цепляться за рецепторы клеток. И дети стали подходящей нишей для вируса, отмечают эксперты. Особенно на фоне того, что многие взрослые уже переболели или были привиты.

Ученые из Германии недавно разобрались в механизме, с помощью которого омикрон поражает детский организм. Для этого они изучили влияние различных вариантов SARS-CoV-2 на выработку интерферонов. Ведь именно эти белки регулируют иммунный ответ на вторжение возбудителей. Они образуют первую линию защиты. Когда в организм попадает инфекция, запускается противовирусная сигнальная цепь. Начинается выделение цитокинов. К ним относятся и интерфероны. Организм активно включается в борьбу с вирусом. Надо отметить, что как раз интерфероновый ответ крайне важен при защите детей от инфекций. В то время как у взрослых основную роль играет выработка антител.

Результаты исследований показывают, как три варианта коронавируса реагируют на разные дозы интерферона. Отклики у исходного штамма коронавируса и дельты имели более крутые наклоны на графике. Между ними не было существенной разницы. А вот отличия с "омикроном" – заметные. Это говорит о том, что новый штамм приобрел повышенную устойчивость к интерферонам первого типа. Главный итог этих изменений – стремительный рост заражений среди детей.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что яркой особенностью "омикрона" является тяжелое течение заболевания у детей. Сейчас примерно каждый пятый пациент, находящийся на лечении в больнице – ребёнок. Из-за роста заболеваемости среди несовершеннолетних в Коммунарке были развернуты дополнительные детские койки.

"Поражая верхние дыхательные пути, "омикрон" вызывает у детей серьезные проявления. Особенно у детей младшего возраста, меньше пяти лет. Болезнь протекает в виде сильных болей в горле, в виде крупа с осиплостью выраженной, это может быть проявлением бронхиалита, когда поражаются мелкие бронхиолы, с отёчностью, с воспалительными изменениями", – пояснил Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог, руководитель медицинского центра.

Как правило, болезнь протекает у детей легко. Однако, специалисты отмечают то, что довольно часто "омикрон" приводит к развитию синдрома крупа. На фоне инфекции возникает воспаление и отёк слизистых, сужаются дыхательные пути. Сужение пространства гортани можно увидеть при рентгене мягких тканей шеи у ребёнка. Для синдрома крупа характерен лающий, часто спазматический кашель и осиплость голоса. Ребенок нередко просыпается среди ночи и долго не может прокашляться.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения сообщила о появлении еще одного подвида омикрона в Африке. Даже в лабораторных условиях его трудно отличить от оригинального варианта. Из-за этой особенности данный штамм также называют "скрытым" или "стелс-омикроном".

Ученые отмечают, что коронавирус продолжает мутировать, приспосабливаясь к внешним факторам, например, к попыткам человека от него защититься.

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