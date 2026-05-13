57-летний актер Олег Погорелец из сериала "Жена олигарха" умер в реанимации

Москва13 мая Вести.Актер Олег Погорелец скончался на 58-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкульт Самарской области.

Уточняется, что актер театра и кино скончался в реанимации, не приходя в сознание.

С прискорбием сообщаем о том, что в реанимации скончался директор Молодежного драматического театра Олег Михайлович Погорелец приводит агентство заявление ведомства

Обстоятельства, при которых артист оказался в больнице, пока не уточняются.

Уроженец Тольятти Олег Погорелец служил в театре "Секрет", руководил Народным театром "Балаганчик", был работником Молодежного драматического театра и выступал на сцене Крымского Государственного театра юного зрителя. В текущем году возглавил Молодежный драматический театр в родном Тольятти.

Также Олег Погорелец играл в кино. В частности, он известен по роли в сериале "Жена олигарха".