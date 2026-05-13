Москва13 маяВести.Актер Олег Погорелец скончался на 58-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкульт Самарской области.
Уточняется, что актер театра и кино скончался в реанимации, не приходя в сознание.
С прискорбием сообщаем о том, что в реанимации скончался директор Молодежного драматического театра Олег Михайлович Погорелецприводит агентство заявление ведомства
Обстоятельства, при которых артист оказался в больнице, пока не уточняются.
Уроженец Тольятти Олег Погорелец служил в театре "Секрет", руководил Народным театром "Балаганчик", был работником Молодежного драматического театра и выступал на сцене Крымского Государственного театра юного зрителя. В текущем году возглавил Молодежный драматический театр в родном Тольятти.
Также Олег Погорелец играл в кино. В частности, он известен по роли в сериале "Жена олигарха".