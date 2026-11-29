Москва29 нояВести.В деревне Маринки загорелась квартира, в результате чего погиб 90-летний пенсионер. Его тело было обнаружено после тушения, сообщили в СУ СК по Калужской области.
Была организована процессуальная проверка.
Следователь осмотрел место происшествия и тело погибшего, изъял предметы для производства экспертиз, опросил очевидцевотмечается в сообщении в MAX
Предварительная причина пожара - аварийный режим электрооборудования. Больше никто не пострадал.
Следователи устанавливают все обстоятельства смерти пенсионера.