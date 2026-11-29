В Калужской области 90-летний пенсионер погиб при пожаре в квартире

90-летний пенсионер сгорел в квартире в Калужской области В Калужской области 90-летний пенсионер погиб при пожаре в квартире

Москва29 ноя Вести.В деревне Маринки загорелась квартира, в результате чего погиб 90-летний пенсионер. Его тело было обнаружено после тушения, сообщили в СУ СК по Калужской области.

Была организована процессуальная проверка.

Следователь осмотрел место происшествия и тело погибшего, изъял предметы для производства экспертиз, опросил очевидцев отмечается в сообщении в MAX

Предварительная причина пожара - аварийный режим электрооборудования. Больше никто не пострадал.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти пенсионера.