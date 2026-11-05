Аэропорт Анапы готов оперативно вернуться к работе после решения властей Аэропорт Анапы готов возобновить полеты после решения властей

Москва5 ноя Вести.Аэропорт Анапы (Витязево) сможет возобновить работу в кратчайшие сроки, если от властей поступит соответствующее решение. Об этом "Эксперту" сообщил генеральный директор авиахолдинга "Аэродинамика" Алексей Старостин. Воздушная гавань была закрыта в 2022 году из-за введения режима временного ограничения полетов.

Аэропорт Анапы готов оперативно возобновить работу при соответствующем решении властей. Весь необходимый персонал поддерживает квалификацию, чтобы в случае возобновления полетов обеспечить запуск аэропорта в максимально короткие сроки рассказал Старостин

За время вынужденного простоя был полностью реконструирован старый международный терминал, преображена территория. У аэропорта появилась железнодорожная станция, отметил глава авиахолдинга.

В аэропорту регулярно проводятся тренировки по полному циклу его работы с запуском всех необходимых систем, а также практические занятия для служб, отвечающих за безопасность уточнил Старостин

Специалисты закрытых аэропортов имеют возможность работать в других аэропортах холдинга, чтобы сохранять профессиональные навыки, сообщил глава холдинга.