Аэропорт Домодедово принимает рейсы по согласованию из-за ограничений Аэропорт Домодедово работает по согласованию с уполномоченными органами

Москва2 сен Вести.Аэропорт Домодедово продолжает работу, но прием и отправка рейсов теперь осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами в связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами написал Артем Кореняко

Отмечается, что меры приняты для безопасности авиаперелетов.

Возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэрогавани.

Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.