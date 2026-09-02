Москва2 сенВести.Аэропорт Домодедово продолжает работу, но прием и отправка рейсов теперь осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами в связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органаминаписал Артем Кореняко
Отмечается, что меры приняты для безопасности авиаперелетов.
Возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэрогавани.
Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.