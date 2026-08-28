Аэропорт Элисты возобновит работу в полном объеме со 2 сентября

Аэропорт Элисты со 2 сентября начнет обслуживать рейсы в полном объеме Аэропорт Элисты возобновит работу в полном объеме со 2 сентября

Москва28 авг Вести.Со 2 сентября аэропорт Элисты возобновит обслуживание рейсов в полном объеме, первым отправится рейс в Москву, сообщили в правительстве Калмыкии.

Обслуживание рейсов было временно приостановлено с 1 августа в связи с заключительным этапом капитального ремонта центрального участка взлетно-посадочной полосы. До конца августа планируется полностью завершить укладку нового покрытия.

До конца года планируется завершить модернизацию: светосигнального оборудования, перрона на 8 стояночных мест для самолетов и вертолетов, сопутствующей инфраструктуры говорится в сообщении

Отмечается, что обновление авиагавани повысит ее пропускную способность и уровень безопасности, а также позволит расширить географию полетов.