Аэропорт Усть-Кута открылся после первого этапа реконструкции В Иркутской области после ремонта открыли аэропорт Усть-Кута

Москва1 сен Вести.В Усть-Куте после первого этапа капитального ремонта официально открыли аэропорт. Об этом сообщает ИС "Вести".

Воздушная гавань была закрыта с 1 июня, впервые за полвека она получила обновление взлетно-посадочной полосы и уже готова принимать регулярные рейсы.

Реконструкция рассчитана на три этапа и три года, средства в размере 2,7 миллиарда рублей выделила Росавиация. Этим летом на ВПП заменили покрытие, теперь аэропорт сможет принимать не только турбовинтовые, но и реактивные самолеты.

Усть-Кутский аэропорт - это крупный транспортный узел. По пассажиропотоку он занимает третье место после Братска и Иркутска. В 2025 году через него прошло 140 тысяч пассажиров сообщает корреспондент ИС "Вести"

Работы по реконструкции идут с опережением графика: уже начался второй этап - строительство рулежной дорожки, затем предстоит обновить перрон и светосигнальное оборудование.