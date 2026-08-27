Ограничения на полеты ввели в аэропортах Екатеринбурга и Нижнего Новгорода

Аэропорты Екатеринбурга и Нижнего Новгорода приостановили работу Ограничения на полеты ввели в аэропортах Екатеринбурга и Нижнего Новгорода

Москва27 авг Вести.Временные ограничения на прием и выпуск воздушного транспорта введены утром 27 августа в аэропортах Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, соообщает пресс-служба Росавиации. Информация опубликована в канале ведомства на платформе МАХ.

Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте, опубликованном в 04.14 мск.

Аналогичная информация появилась спустя 20 минут в отношении нижегородской воздушной гавани.

По данным ведомства, ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов. Иных подробностей не приводится.