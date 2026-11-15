Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ульяновска

Аэропорты Самары и Ульяновска возобновили свою работу Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ульяновска

Москва15 ноя Вести.Утром в воскресенье, 15 ноября, сняли ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ульяновска воздушные гавани работают в штатном режиме, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропортах Самары (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

В Росавиации пояснили, что данные меры вводили для безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в целях безопасности были закрыты для полетов семь российских аэропортов.