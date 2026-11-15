Москва15 нояВести.Утром в воскресенье, 15 ноября, сняли ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ульяновска воздушные гавани работают в штатном режиме, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропортах Самары (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении
В Росавиации пояснили, что данные меры вводили для безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что в целях безопасности были закрыты для полетов семь российских аэропортов.