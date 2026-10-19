Восемь российских аэропортов возобновили авиасообщение Росавиация разрешила полеты в восьми аэропортах

Москва19 окт Вести.В восьми аэропортах России отменены ограничения на полеты, которые вводились в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В частности, возобновили авиасообщение воздушные гавани Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Саранска, Калуги, Пензы и Саратова.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов отмечается в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно актуальным данным Росавиации, в настоящее время временный запрет на полеты действует в аэропортах Самары, Тамбова и Ижевска.