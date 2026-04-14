"Агрессивен, как мы все знаем": американский министр оценил личность Трампа Глава Минэнерго США Райт публично назвал Трампа агрессивным человеком

Москва14 апр Вести.Глава Министерства энергетики США Крис Райт поделился мнением о президенте страны Дональде Трампе, отметив его решительность и целеустремленность, обратил при этом внимание на его агрессивность.

Соответствующее заявление министр сделал на экономической конференции, организованной в Вашингтоне изданием Semafor.

Президент агрессивен, как мы все знаем, но по делу сказал Райт

Он уточнил, что эту особенность Трамп проявляет, в частности, по вопросам развития ядерной энергетики Соединенных Штатов.

Не вызывает сомнений, что производство ядерной энергии в США значительно расширится в ближайшие годы и десятилетия добавил чиновник

Райт стал первым представителем американского Белого дома, посетившим Венесуэлу после похищения военными США президентом южноамериканской страны Николаса Мадуро.

Глава американского Минэнерго допустил, что контроль Соединенных Штатов над Венесуэлой может быть прекращен еще до истечения полномочий администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

В конце 2025 года Трамп заявил, что является невротиком, и попытался найти преимущества этого расстройства.