Алиев созвонился с Пезешкианом 26 мая Глава Азербайджана Алиев провел телефонный разговор с президентом Ирана

Президент Азербайжджана Ильхам Алиев 26 мая созвонился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает портал Minval Politika.

Президенты Азербайджана и Ирана поздравили друг друга со священным праздником Курбан-байрам, пожелали народам двух стран процветания и достатка говорится в Telegram-канале портала

Помимо этого, Алиев подчеркнул, что Баку и Тегеран сохраняют дружественные отношения в любое время.

Ранее иранский МИД обвинил США в нарушении перемирия. В заявлении ведомства говорится, что Тегеран не оставит без ответа "ни одно злодеяние", однако какие именно действия Вашингтона сочли нарушением, не уточняется.