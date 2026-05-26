Москва26 маяВести.Президент Азербайжджана Ильхам Алиев 26 мая созвонился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает портал Minval Politika.
Президенты Азербайджана и Ирана поздравили друг друга со священным праздником Курбан-байрам, пожелали народам двух стран процветания и достаткаговорится в Telegram-канале портала
Помимо этого, Алиев подчеркнул, что Баку и Тегеран сохраняют дружественные отношения в любое время.
Ранее иранский МИД обвинил США в нарушении перемирия. В заявлении ведомства говорится, что Тегеран не оставит без ответа "ни одно злодеяние", однако какие именно действия Вашингтона сочли нарушением, не уточняется.