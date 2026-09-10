Алжир ограничит полеты гражданских и военных самолетов ОАЭ с 11 сентября

Алжир закроет небо для самолетов ОАЭ с 11 сентября Алжир ограничит полеты гражданских и военных самолетов ОАЭ с 11 сентября

Москва10 сен Вести.Алжир с пятницы закроет свое воздушное пространство для гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в ОАЭ. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны.

Ограничения вступят в силу в 00.00 по местному времени.

Алжир принял решение закрыть свое воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в ОАЭ, как для прибывающих, так и для вылетающих говорится в сообщении министерства

Исключение сделают для коммерческих рейсов ОАЭ, следующих в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена и обратно.

Такие рейсы продолжат выполнять до истечения срока действия контракта в конце года.

Ранее МИД Алжира объявил о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ, обвинив Абу-Даби в "провокационных и враждебных действиях". Отношения между странами обострились из-за вмешательства во внутренние дела и региональной безопасности.