Москва10 сен Вести.Власти Алжира решили разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщило агентство APS со ссылкой на алжирское Министерство иностранных дел.

По его информации, соответствующее решение принято после того, "как были исчерпаны все средства" для сохранения отношений.

Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами говорится в публикации

Отношения двух стран осложнились из-за разногласий по вопросам вмешательства во внутренние дела и региональной безопасности. В феврале текущего года Алжир запустил процедуру прекращения действия соглашения о воздушном сообщении с ОАЭ.