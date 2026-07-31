Республика Науру прекратила дипотношения с Южной Осетией Государство Науру разорвало дипотношения с Южной Осетией

Москва31 июл Вести.Тихоокеанская островная республика Наоэро (до мая 2026 года Науру) объявила, что отзывает признание Южной Осетии как независимого государства и разрывает с ней дипломатические отношения.

В МИД Южной Осетии указали, что решение Науру говорит о внешнем давлении, сопровождающемся угрозами.

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Ранее Науру прекратила дипотношения с Абхазией. На сайте абхазского МИДа заявили, что тихоокеанская страна приняла такое решение в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления.

Кроме того, государство сменило название на Республику Наоэро. В заявлении правительства страны отмечается, что Южная Осетия и Абхазия будут официально уведомлены о принятых мерах через "соответствующие дипломатические каналы".