Москва2 сенВести.Министерство иностранных дел Перу объявило, что страна разрывает дипломатические отношения с Ираном из-за ситуации на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе, говорится в сообщении перуанского внешнеполитического ведомства.
...Исходя из своей давней приверженности миру и в соответствии со своей непоколебимой приверженностью уважению международного права и защите демократии, правительство Республики Перу приняло решение разорвать дипломатические отношения с Исламской Республикой Иранинформирует МИД Перу
Ведомство раскритиковало внутриполитические действия властей Ирана, их участие в конфликтах на Ближнем Востоке и нарушение международной торговли через Ормузский пролив.
При этом в сообщении отмечается, что разрыв дипломатических отношений не означает разрыва консульских отношений, которые нужны для защиты граждан.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщал о планах в ближайшие недели объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном.