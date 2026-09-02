Власти Перу объявили о разрыве дипломатических отношений с Ираном

Перу разорвало дипломатические отношения с Ираном Власти Перу объявили о разрыве дипломатических отношений с Ираном

Москва2 сен Вести.Министерство иностранных дел Перу объявило, что страна разрывает дипломатические отношения с Ираном из-за ситуации на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе, говорится в сообщении перуанского внешнеполитического ведомства.

...Исходя из своей давней приверженности миру и в соответствии со своей непоколебимой приверженностью уважению международного права и защите демократии, правительство Республики Перу приняло решение разорвать дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран информирует МИД Перу

Ведомство раскритиковало внутриполитические действия властей Ирана, их участие в конфликтах на Ближнем Востоке и нарушение международной торговли через Ормузский пролив.

При этом в сообщении отмечается, что разрыв дипломатических отношений не означает разрыва консульских отношений, которые нужны для защиты граждан.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщал о планах в ближайшие недели объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном.