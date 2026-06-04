Американская журналистка рассказала о планах Израиля обвинить РФ в антисемитизме Журналистка Оуэнс: Израиль хочет обвинить Россию в росте антисемитизма в США

Москва4 июн Вести.Израиль планирует обвинить Россию в росте антисемитизма в Соединенных Штатах. Об этом в интервью RT заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

По ее словам, с этой целью израильские власти зарегистрировали в США компанию Clock Tower X LLC, которая связана с министерством иностранных дел Израиля. Как рассказала собеседница телеканала, соответствующая структура будет заниматься пропагандой с прицелом на американских христиан.

Там напрямую заявлялось, что с антисемитизмом, на котором они делают акцент, они планируют бороться, фактически признавая, что тот исходит от России. Но наши взгляды на Израиль сформировал сам Израиль сказала Оуэнс

Ранее журналистка рассказала, что подверглась нападкам и ложным обвинениям из-за ее поездки в Россию. Оуэнс выступит с докладом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).