Москва29 ноя Вести.Американский разведывательный самолет Bombardier Artemis II совершил облет Калининградской области со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря, свидетельствуют данные сервиса ADS-B Exchange, с которыми ознакомилась ИС "Вести".

Согласно данным о полете, воздушное судно вылетело из международного аэропорта имени Михаила Когэлничану в Румынии около 09:40 мск, после чего направилось на север.

Самолет проследовал через воздушное пространство нескольких восточноевропейских стран, в том числе Польши и Литвы. Далее он повернул на запад и обогнул Калининградскую область.

По состоянию на 12:55 мск самолет находился над Балтийским морем.

Artemis II представляет собой бизнес-джет Bombardier Challenger 650, переоборудованный американской компанией Leidos для ведения радиолокационной разведки. Самолет регулярно используется для разведывательных полетов вблизи российских границ. Накануне он летал вокруг Калининградской области около пяти часов.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области.

В свою очередь, глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне подчеркивал, что Североатлантический альянс не планирует блокаду Калининграда.