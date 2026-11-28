Самолет-разведчик США почти пять часов летал вокруг Калининградской области

Разведывательный самолет США около 5 часов летал вокруг Калининградской области Самолет-разведчик США почти пять часов летал вокруг Калининградской области

Москва28 ноя Вести.Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II провел около пяти часов в районе Калининградской области, совершая облеты российского региона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, воздушное судно использовало для полетов воздушное пространство Польши и Литвы, а также участки над нейтральными водами Балтийского моря.

Источник отметил, что обычно самолет вылетает с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце по будням, однако в последнее время его все чаще фиксируют в выходные дни.

Предыдущий полет ARTEMIS II вокруг Калининградской области состоялся во вторник, 24 ноября. По данным источника агентства, с начала 2026 года самолет появлялся в районе региона более 70 раз, впервые совершив такой полет 2 января.

Помимо Калининградской области, разведывательный борт выполняет полеты над нейтральными водами южной части Черного моря, странами Балтии и в Средиземноморье.

Накануне самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry более шести часов летал вблизи российских границ.