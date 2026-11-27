Самолет НАТО свыше шести часов летал у границ России Самолет ДРЛО НАТО более шести часов кружил у границ России

Москва27 ноя Вести.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3A Sentry Военно-воздушных сил НАТО в течение шести часов выполнял полеты в непосредственной близости от рубежей России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса для отслеживания полетов Flightradar24.

Отмечается, что авиасудно приписано к люксембургскому авиапарку.

Согласно полетной информации, борт поднялся в воздух из аэропорта литовского города Шяуляй около 2:45 по московскому времени. Сначала борт совершил маневр на удалении от границы Калининградской области, после чего продолжил патрулирование в воздушном пространстве Латвии и Эстонии вдоль российской границы.

Справочные данные ВВС США указывают, что бортовой радиолокационный комплекс самолета Boeing E-3A Sentry способен обнаруживать воздушные цели на дистанции более 400 километров.