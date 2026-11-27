Два самолета НАТО следили за атакой ВСУ на Ленинградскую область "Военная хроника": самолеты НАТО работали у границ РФ на фоне атаки дронов ВСУ

Москва27 ноя Вести.Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО, а также борт ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen были замечены у российских границ на фоне атаки украинских БПЛА на Ленинградскую область.

Сегодня Ленобласть и Санкт-Петербург подверглись атаке дронов ВСУ. В сторону северной столицы летели 55 БПЛА, из них десять сбили над Новгородской областью, а 45 - над Ленобластью и Петербургом.

"Военная хроника" писала, что во время атаки на Ленобласть E-3A Sentry висел в воздушном пространстве Литвы и Эстонии всего в 90 километрах от Пскова и примерно в 250 километрах от Санкт-Петербурга.

Дальность действия РЛС самолета Boeing E-3A Sentry составляет более 250 миль (более 400 километров). В Европе E-3 Sentry имеются у ВВС Великобритании и Франции - три и четыре самолета соответственно. Они летают с опознавательными знаками НАТО.

После E-3 под Петербург полетел шведский Gulfstream S102B Korpen. Это самолет радиотехнической и радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил Швеции. Его задачей является перехват, пеленгация и анализ радиолокационных сигналов и военных каналов связи, а также вскрытие радиоэлектронной обстановки.

"Военная хроника" отмечает, что шведский Gulfstream регулярно работает в этом районе и практически всегда наблюдает за пролетом украинских БПЛА через Прибалтику.

Это еще раз доказывает участие западных стран в атаках на Ленинградскую область и северо-запад РФ в целом, подчеркнул канал.