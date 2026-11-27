Москва27 нояВести.В ночь на 27 ноября в сторону Санкт-Петербурга летели 55 украинских беспилотников. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
Большинство дронов сбили над Ленинградской областью и самим Петербургом, остальные – над Новгородской.
В сторону северной столицы летело 55 БПЛА, из них 10 сбито над Новгородской областью, 45 – над Ленинградской областью и Петербургомговорится в публикации
Обломки упали в Приморском и Выборгском районах. Несколько автомобилей и остекление зданий получили повреждения.
На улице Лидии Зверевой пострадала многоэтажка – повреждены фасад и остекление. Одна женщина была ранена, ее увезли в больницу. Жильцы двух подъездов временно размещены в школе № 575.