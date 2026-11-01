Беспилотники ВСУ атаковали несколько объектов в Энергодаре за один день

За день в Энергодаре беспилотники атаковали как минимум пять объектов Беспилотники ВСУ атаковали несколько объектов в Энергодаре за один день

Москва1 ноя Вести.В Энергодаре за день беспилотники ВСУ атаковали несколько объектов, но люди не пострадали. Зафиксированы повреждения. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов в мессенджере MAX.

Киевский режим продолжает терроризировать наш город написал Максим Пухов

Около 8 часов утра беспилотник атаковал ударил по автомобилю в районе КПП. Информацию о пострадавших и повреждениях еще уточняют.

Спустя несколько часов еще один БПЛА нанес удар по крыше многоквартирного дома на Комсомольской улице.

В 12.25 четыре украинских дрона атаковали здание на улице Курчатова - зафиксированы повреждения ворот, фасада и остекления. В 13.40 у автовокзала на Комсомольской беспилотный летательный аппарат сдетонировал о дорожное покрытие, а в 13.45 еще один дрон ударил по крыше многоквартирного дома на Советской улице.

Глава администрации призвал жителей беречь себя и своих близких.