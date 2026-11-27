В результате атаки дронов на Петербург пострадала женщина В Санкт-Петербурге женщина пострадала при атаке беспилотников

Москва27 ноя Вести.В Санкт-Петербурге в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины получила ранения женщина, ее доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на официальном сайте.

Пострадала женщина, она госпитализирована говорится в публикации

Дежурные расчеты ПВО сбили 55 дронов, летевших в сторону Петербурга. Из них 10 уничтожили над Новгородской областью, а 45 - над Ленинградской областью и самим городом.

Фрагменты беспилотников упали в Выборгском и Приморском районах. В многоэтажке на улице Лидии Зверевой пострадали фасад и остекление. Людей из двух подъездов на время приютили в школе №575. По распоряжению губернатора Александра Беглова им оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, в Приморском и Выборгском районах повреждены стекла и несколько машин.

На местах ЧП работают сотрудники экстренных служб. Коммунальщики оценивают ущерб и устраняют повреждения. Оперативный штаб координирует работу городских служб с силовым блоком.