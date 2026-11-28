Москва28 ноя Вести.Американский разведывательный самолет проводит в субботу патрулирование в районе Калининградской области, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.

Самолет Bombardier Artemis II вылетел из международного аэропорта имени Михаила Когэлничану в румынской Констанце около 10.45 мск и взял курс на север. Он, в частности, прошел вдоль белорусско-польской границы. Около 13.00 мск самолет начал облетать границы Калининградской области.

Куда направляется борт далее, неизвестно.

Этот самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета для задач радиолокационной разведки. В военной версии он получил название Artemis II. Такой борт регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, над Черным морем вдоль Крыма, а также у других южных регионов России.

Накануне самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry, принадлежащий ВВС НАТО, около шести часов летал вблизи российских границ.